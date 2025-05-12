RTÜK'ten Fesih Kararı Sonrası Medyaya Net Uyarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama bugün geldi. Terör örgütü PKK, fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, bu sürece liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesi olduğunu belirtti.

'TÜRK HALKINA BÜYÜK BİR HAKSIZLIK'

'Terörsüz Türkiye' hedefinin sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım hayata geçirilmekte olduğunu vurgulayan Şahin, bazı medya organlarına kasıtlı ve yönlendirici yayınlar yapıldığı gerekçesiyle uyarıda bulundu. Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir. Ancak bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük bir haksızlıktır. Üstelik toplumsal birliğimize zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Terörle mücadele yalnızca güvenlik birimlerinin değil; basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur.

'YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRİLECEK'

Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir. Milletimizin vicdanı provokasyonlara değil, hakikate kulak verir. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışı ise her türlü takdiri hak etmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi