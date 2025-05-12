Ne Eşek Ne de Bal! Hepsi Samuray Arısı... 6 Bini Birden Doğada

Manisa’nın Salihli ilçesinde ‘Kahverengi Kokarca’ zararlısına karşı biyolojik mücadele için yeni bir adım atıldı. Tam 3 bin Samuray Arıcığı doğaya bırakıldı.

Ne Eşek Ne de Bal! Hepsi Samuray Arısı... 6 Bini Birden Doğada

Manisa’nın Salihli ilçesinde ‘Kahverengi Kokarca’ zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında 3 bin Samuray Arıcığı doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Salihli’de 3 bin Samuray Arıcığı, zararlı popülasyonunu dengelemek amacıyla doğaya bırakıldı.

ZARARLI BİR TÜR

Kahverengi Kokarca, fındık, elma, armut, şeftali, domates ve mısır gibi ürünlerde büyük verim ve kalite kayıplarına yol açan, aynı zamanda kış aylarında evlere ve depolara girerek fiziki rahatsızlıklar oluşturan bir zararlı türü. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu zararlıyla mücadelede çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemleri tercih ediyor.

6 BİNİ DOĞAYA BIRAKILDI

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, biyolojik mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Trissolcus japonicus, Kahverengi Kokarca’nın yumurtalarına parazitlenerek popülasyonunu doğal yollarla baskı altına alır. Böylece kimyasal ilaç kullanımı azalır ve çevreye zarar verilmeden zararlılarla mücadele edilir" dedi. Öztürk, proje kapsamında Akhisar, Turgutlu, Yunusemre, Şehzadeler ve Salihli’de toplam 6 bin Samuray arıcığını doğaya bırakıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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