Devrilen Kamyondaki Yumurtalar Yola Saçıldı

Bolu’da yumurta yüklü tırın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada tır devrildi, yumurta kolileri ise yola savruldu.

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Devrilen Kamyondaki Yumurtalar Yola Saçıldı

Bolu’da kontrolden çıkan yumurta yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tırın dorsesindeki yüzlerce yumurta kolisi yola saçıldı.

YUMURTALAR SAVRULDU

Kaza, Göynük-Mudurnu karayolu Gölözü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 AIM 919 plakalı yumurta yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tırın dorsesinde bulunan yüzlerce yumurta kolisi ise yola savruldu. Öte yandan, jandarma olay yerine çekici çağırarak, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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