İsrail'in Ablukası Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor: 4 Yaşındaki Mustafa Açlıktan Öldü!

Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden insani kriz, bir çocuğun daha hayatını kaybetmesine neden oldu. 4 yaşındaki Mustafa Yasin'in yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
İsrail'in Ablukası Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor: 4 Yaşındaki Mustafa Açlıktan Öldü!

Gazze Şeridi’nde abluka can almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 4 yaşındaki Mustafa Yasin'in yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze kentinde yaşayan Yasin'in, bölgede süregelen gıda yetersizliği ve insani yardım eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in Ablukası Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor: 4 Yaşındaki Mustafa Açlıktan Öldü! - Resim : 1

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Mustafa Yasin'in cenazesi sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu çocuk, Gazze Şehri'nden bir evladımızdı. Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybetti. Bu çocuk, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'ye gıda, su ve insani yardımın girişine izin verilmemesinden dolayı açlıktan can verdi. Bu, açlıktan ölen ilk çocuk değil. Gazze'deki kıtlık sebebiyle birçok çocuk yaşamını yitirdi. Gıda ve su Gazze'ye ulaşmadığı sürece çocuklar arasında daha fazla ölüm göreceğiz. Bu küçük çocuk ne yaptı da ölümle cezalandırıldı? Yaşamalı, sevinçle büyümeliydi ama İsrail işgali onu bu neşeden mahrum bıraktı."

Basal, uluslararası toplumu ve kuruluşları Gazze Şeridi'ndeki insani krizi durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Gazze Medya Ofisi'nin verilerine göre, şu ana kadar en az 58 Filistinli, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 901'e YükseldiGazze'de Can Kaybı 53 Bin 901'e YükseldiDünya

İsrail'den Gazze Şeridi'ne Bombardıman! 22 Ölüİsrail'den Gazze Şeridi'ne Bombardıman! 22 ÖlüDünya

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Gazze İsrail
Son Güncelleme:
Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur? Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur?
Sosyal Medyada Fırtına: Elon Musk'tan X Krizi İtirafı Sosyal Medyada Fırtına: Elon Musk'tan X Krizi İtirafı
FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı
Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 901'e Yükseldi Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 901'e Yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı Açıkladı: Gece Yarısı Pankartlı Tehdit Fatih Altaylı Açıkladı: Gece Yarısı Pankartlı Tehdit
Anadolu Efes'ten Geri Dönüş Şovu Anadolu Efes'ten Geri Dönüş Şovu
İsrail'in Ablukası Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor: 4 Yaşındaki Mustafa Açlıktan Öldü! İsrail'in Ablukası Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor: 4 Yaşındaki Mustafa Açlıktan Öldü!
Cannes Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu: Altın Palmiye İranlı Yönetmenin Oldu Cannes Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu
Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi