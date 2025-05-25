İsrail'in Ablukası Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor: 4 Yaşındaki Mustafa Açlıktan Öldü!

Gazze Şeridi’nde abluka can almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 4 yaşındaki Mustafa Yasin'in yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze kentinde yaşayan Yasin'in, bölgede süregelen gıda yetersizliği ve insani yardım eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Mustafa Yasin'in cenazesi sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu çocuk, Gazze Şehri'nden bir evladımızdı. Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybetti. Bu çocuk, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'ye gıda, su ve insani yardımın girişine izin verilmemesinden dolayı açlıktan can verdi. Bu, açlıktan ölen ilk çocuk değil. Gazze'deki kıtlık sebebiyle birçok çocuk yaşamını yitirdi. Gıda ve su Gazze'ye ulaşmadığı sürece çocuklar arasında daha fazla ölüm göreceğiz. Bu küçük çocuk ne yaptı da ölümle cezalandırıldı? Yaşamalı, sevinçle büyümeliydi ama İsrail işgali onu bu neşeden mahrum bıraktı."

Basal, uluslararası toplumu ve kuruluşları Gazze Şeridi'ndeki insani krizi durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Gazze Medya Ofisi'nin verilerine göre, şu ana kadar en az 58 Filistinli, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA-İHA