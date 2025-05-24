Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 901'e Yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 53 bin 901'e çıktı.

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Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 901'e Yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 79 ölü ve 211 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 747 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 bin 552 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 901'e, yaralıların sayısının da 122 bin 593'ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

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