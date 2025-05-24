Tayland'da Polis Helikopterinde Facia! 3 Kişi Öldü, Paraşütle Atlayan Bir Kişi Kayıp

Taylan'da polis helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada bir kişinin helikopterden paraşütle atladığı, nerede olduğunun ise bilinmediği öğrenildi.

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Tayland'da Polis Helikopterinde Facia! 3 Kişi Öldü, Paraşütle Atlayan Bir Kişi Kayıp

Tayland'ın batısında korkutan bir kaza meydana geldi. 4 kişiyi taşıyan polis helikopterinin Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Muang bölgesinde düştüğünü açıklandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yetkililer bir kişinin helikopter düşmeden önce paraşütle atladığını duyurdu.

Tayland'da Polis Helikopterinde Facia! 3 Kişi Öldü, Paraşütle Atlayan Bir Kişi Kayıp - Resim : 1

1 KİŞİ KAYIP

Kazadan sağ kurtulduğu düşünülen kişinin durumu ve nerede olduğunun henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA-DHA

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