Tayland'da Polis Helikopterinde Facia! 3 Kişi Öldü, Paraşütle Atlayan Bir Kişi Kayıp
Taylan'da polis helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada bir kişinin helikopterden paraşütle atladığı, nerede olduğunun ise bilinmediği öğrenildi.
Tayland'ın batısında korkutan bir kaza meydana geldi. 4 kişiyi taşıyan polis helikopterinin Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Muang bölgesinde düştüğünü açıklandı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Polis helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yetkililer bir kişinin helikopter düşmeden önce paraşütle atladığını duyurdu.
1 KİŞİ KAYIP
Kazadan sağ kurtulduğu düşünülen kişinin durumu ve nerede olduğunun henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.
Kaynak: AA-DHA
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