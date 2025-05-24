Şampiyonluk Kutlamalarında Kan Aktı! 39 Yaralı

İtalya Serie A'da 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Napoli, dün akşam Cagliari karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle 82 puanla şampiyonluğunu ilan etti. En yakın takipçisi Inter’i 1 puan farkla geride bırakan mavi-beyazlı ekip, şampiyonluk sevincini taraftarıyla birlikte yaşadı.

39 KİŞİ YARALANDI

Napoli kentinde şampiyonluk kutlamaları gece boyunca sürdü. Ancak coşkulu atmosfer zaman zaman kontrol dışına çıktı. İtalyan yetkililer, kutlamalarda en az 39 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralanmaların çoğu havai fişek, meşale kullanımı ve kalabalıklar arasındaki kavgalar nedeniyle meydana geldi.

YARALILAR TEDAVİ GÖRÜYOR

Kamu düzenini sağlamak için polis ekipleri kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, ciddi hayati tehlike taşıyan bir vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan, Napoli yönetimi, 26 Mayıs Pazar günü şehirde yapılacak resmi şampiyonluk turunu duyurdu. Kutlamaların Pazartesi akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA