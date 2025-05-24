Rusya ve Ukrayna Arasında Yeni Esir Takası

İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakereleri sonucu Rusya ve Ukrayna arasında ikinci büyük esir değişimi gerçekleşti. Her iki taraf 307 askeri karşılıklı olarak serbest bıraktı. Ukrayna lideri Zelenskiy, takasların yarın da süreceğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna Arasında Yeni Esir Takası

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakereleri sonucunda, Rusya ve Ukrayna arasında sağlanan esir takası mutabakatı kapsamında ikinci büyük değişim bugün gerçekleşti. Yapılan anlaşma gereği taraflar, 307'şer askeri karşılıklı olarak serbest bıraktı. Bu gelişme, uzun süredir devam eden savaşta insani adımlar açısından önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından serbest bırakılan 307 Rus askerinin Belarus’ta bulunduğu ve kendilerine gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı belirtildi. Bu askerlerin önümüzdeki günlerde tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Rusya’ya sevk edileceği duyuruldu. Bakanlık ayrıca, bu girişimin Rusya tarafından başlatılan daha geniş kapsamlı bir esir değişimi inisiyatifi çerçevesinde sürdürüleceğini vurguladı.

'İKİ GÜNDE 697 KİŞİ DÖNDÜ'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, "Bugün, Türkiye'de mutabakata varılan 1000'e 1000 esir değişimi anlaşmasının ikinci günüdür. Sadece iki günde 697 kişi geri döndü. Yarın da devam etmesini bekliyoruz." sözleriyle gelişmeyi duyurdu. Zelenskiy, serbest kalanlar arasında Ukrayna ordusuna bağlı askerler, sınır güvenlik görevlileri ve ulusal muhafızların bulunduğunu belirterek, takas sürecine katkı sunan tüm taraflara teşekkür etti. Zelenskiy mesajında, "Amacımız her insanı Rus esaretinden kurtarmaktır." ifadesini kullandı.

İstanbul Barış Müzakerelerinde Ukrayna ile sağlanan mutabakatla esir değişimi kapsamında Rusya ile Ukrayna arasında, 270 asker ile 120 sivil, toplamda 390 esir karşılıklı olarak dün takas edilmişti.

İSTANBUL MÜZAKERELERİ SONUÇ VERDİ

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı. İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı. Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.

İstanbul’daki Barış Masasında Anlaşmışlardı! Rusya-Ukrayna Arasında Büyük Esir Takasıİstanbul’daki Barış Masasında Anlaşmışlardı! Rusya-Ukrayna Arasında Büyük Esir TakasıDünya

Zeleskiy'den Esir Takası AçıklamasıZeleskiy'den Esir Takası AçıklamasıDünya

Kaynak: AA

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