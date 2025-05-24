Suriye'deki McDonald's Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı

Suriye'de görüntülenen McDonald's restoranı ortalığı karıştırdı. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

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Suriye'deki McDonald's Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı

Suriye’de Beşşar Esad yönetimi döneminden kalma yaptırımlar bir bir kaldırılırken, ülkede McDonald’s’ın şubesini görenler gözlerine inanamadı. Ancak, gerçek sonradan ortaya çıktı…

Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı’da bir restoran dünyaca ünlü yemek zinciri McDonald’s’ın markasını, logosunu ve adını kopyalayarak işletilirken, görüntüler dünyanın gündemine oturdu.

Suriye'deki McDonald's Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı - Resim : 1

Restoranın resmi şube olup olmadığı merak konusu olurken, Instagram’daki bir içerik üreticisi sosyal medyanın gündemine oturan restorana gitti. İçerik üreticisi paylaşımında "Millet, Suriye'de McDonald's açılmış. Ya da açılmamış. Bu gittiğim en iyi McDonald's'tı. İçinde şavurma ve diğer Orta Doğu yemekleri bile vardı. Ama yakından bakarsanız buranın McDonald's değil MçDonald's olduğunu fark ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki McDonald's Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı - Resim : 2

Suudi merkezli El Arabiya ve El Hadath’ta yer alan haberlerde de bu restoranların gerçek McDonald’s ile bağlantısı olmadığı kaydedildi. Restoranın sahibinin hukuki sorunların önüne geçmek için harf değişikliği yaptığı da gözler önüne serildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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