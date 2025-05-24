İsrail'den Gazze Şeridi'ne Bombardıman! 22 Ölü

Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusu ve Refah kentinin batısındaki bölgelerdeki Filistinlilerin evlerini ve sığındıkları çadırları bombaladığını açıkladı. İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu bu sabahtan itibaren toplam 22 Filistinli ölürken, 60 kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

Gazze’nin güneyindeki Refah kentinin batısında sivillerin bir arada olduğu bir bölgeye düzenlenen İsrail saldırısında 7 Filistinli öldü. Aynı kaynak, Gazze kentinin doğusunda sivillerin toplandığı başka bir noktaya düzenlenen saldırıda 3 Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Bundan kısa süre önce ise, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde Şerif Ailesi’ne ait bir eve düzenlenen saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Nusayrat Mülteci Kampı'nın merkezinde Mecdellavi Ailesi’ne ait bir eve düzenlenen saldırıda biri kadın olmak üzere iki Filistinlinin öldüğü, ölen ikinci kadının ise daha önce Han Yunus’un batısındaki saldırıda yaralanması sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Emel Mahallesi’nde bir apartman dairesine düzenlenen İsrail hava saldırısında aralarında iki çocuk bir kadının olduğu 4 Filistinlinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Avde Hastanesi yaptığı bir açıklamada, Nusayrat bölgesinde el-Kassam Camii çevresindeki bir eve düzenlenen İsrail saldırısında bir Filistinlinin öldüğü ve aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA