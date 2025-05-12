Milyonluk Serveti Çalındı, Bakın Nereden Çıktı?

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı bir mahallede, sabah saatlerinde evine dönen H.E., yatak odasındaki kasanın kırıldığını gördü. Kasadaki çok sayıda altın takı, bilezik ve döviz cinsinden birikiminin çalındığını gören H.E. durumu jandarmaya ihbar etti.

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, olayın ardından çok yönlü soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları, tanıkların ifadeleri ve teknik takip sayesinde, hırsızlığı N.N. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti.

BİR ŞAHIS GÖZALTINDA

Şüphelinin izini süren ekipler, ilçeye bağlı kırsal bir bölgede yaptıkları aramada çalınan altınları ve dövizleri naylon poşetlere sarılı şekilde toprağa gömülü halde buldu.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli N.N., ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayda ele geçirilen ziynet eşyaları ve 20 bin euro ise jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA