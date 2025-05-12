Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Ferdi G., idaresindeki motosiklet ile J.G., idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ferdi G. ile motosiklette bulunan Rıdvan G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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