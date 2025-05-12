Bornova’daki Doğalgaz Patlamasında Şok Bulgular

İzmir’in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi’nde 11 Mayıs 2025 gecesi saat 00.30 sıralarında bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlaması ve ardından çıkan yangınla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan çarpıcı bir açıklama geldi. Patlamada biri ağır 4 kişi yaralanırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Başsavcılık, olayla ilgili başlatılan soruşturmada, patlamanın ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisi süren bir şahsın doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu kasten kesip çakmağı ateşlemesi sonucu gerçekleştiğine dair bulgular elde edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle yürütülmektedir” denildi

Kaynak: ANKA