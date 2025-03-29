İzmir’de Kimyasal Fabrikasında Patlama! 1 İşçi Öldü, 4 İşçi Ağır Yaralı

İzmir Aliağa'da bulunan kimyasal fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi de hayatını kaybetti.

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İzmir’de Kimyasal Fabrikasında Patlama! 1 İşçi Öldü, 4 İşçi Ağır Yaralı

İzmir’de Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın da çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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İzmir fabrika Patlama
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