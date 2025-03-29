Ünlü Tarihçiden Çarpıcı 'İş Bankası' Yorumu! 'Atatürk'ün Vasiyetini İptal Etmek Demektir'

İş Bankası'na kayyım atanacağı iddiaları sonrası bankadan yalanlama gelirken, tarihçi Sinan Meydan konuyla ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Atatürk'ün vasiyetini hatırlatan tarihçi, İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin Hazine’ye devredilmesinin kurucu liderin vasiyetini iptal etmek anlamına geldiğini ve Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Ünlü Tarihçiden Çarpıcı 'İş Bankası' Yorumu! 'Atatürk'ün Vasiyetini İptal Etmek Demektir'

Geçtiğimiz gün sosyal medyada dolaşıma giren "İş Bankası'na kayyım atanacak" iddialarına ilişkin dün akşam Türkiye İş Bankası'ndan resmi bir açıklama yapıldı. Banka, bu söylentileri, itibarına kasıt amacı taşıyan spekülatif iddialar olduğunu vurgulayarak yalanladı.

Gündeme yerleşen meseleyle ilgili tarihçi Sinan Meydan da dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı, "İş Bankası'na dokunmayı düşünenlere tarihi ve hukuki bir hatırlatma" sözleriyle başladığı açıklamasında Meydan, şu bilgilere yer verdi:

"Atatürk, 5 Eylül 1938 tarihli vasiyetinin 6. maddesinde şöyle diyor: “Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.” Yani İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin yıllık geliri yarı yarıya TTK ve TDK’ya veriliyor. CHP, bu nemadan herhangi bir maddi gelir elde etmiyor. Vasiyet gereği CHP, yüzde 28.09 oranındaki Atatürk hissesi nedeniyle İş Bankası yönetim kurullarına 3-4 üye sokabiliyor."

Ünlü Tarihçiden Çarpıcı 'İş Bankası' Yorumu! 'Atatürk'ün Vasiyetini İptal Etmek Demektir' - Resim : 1

'BU, ATATÜRK'ÜN VASİYETİNİ İPTAL ETMEKTİR'

Atatürk’ün vasiyetine dayanan İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerini Hazine’ye devretmenin “Atatürk’ün vasiyetini iptal etmek” anlamına geleceğini söyleyen Sinan Meydan, "11 Ekim 1963 tarihli ve 963/124 sayılı Anayasa Mahkemesi kararına göre "Atatürk’ün vasiyetini iptal etmek” mülkiyet haklarına, miras hukukuna ve anayasaya aykırıdır" bilgisini hatırlattı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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