Son Ankette Şaşırtan Sonuç: O İki Parti Seçimde Barajı Geçebilir

Türkiye'de seçim dönemine girilmişçesine bir atmosfer hissedilirken, anket şirketleri de çalışmalarını artırdı. Son olarak SER-AR Araştırma, seçmenlerin parti tercihleriyle ilgili 24-27 Mart tarihlerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını aktardı.

Şirketin 2 bin seçmen arasında yaptığı ankete göre CHP yüzde 33,8 oy oranıyla birinci parti oldu. Onu yüzde 30,2 oyla AKP takip ederken, üçüncü sırada yüzde 10,4 oy oranıyla DEM Parti, dördüncü sırada da yüzde 7,5 oy oranıyla MHP yer aldı.

ZAFER VE YENİDEN REFAH'IN YÜKSELİŞİ

Listenin beşinci sırasında yüzde 6,4 oyla Zafer Partisi, altıncı sırasında da yüzde 5,9 oy oranıyla Yeniden Refah Partisi'nin yer alması dikkat çekti. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na, Zafer Partisi'nin de Millet İttifakı'na alternatif partiler olduğu belirtilerek barajı geçme potansiyelleri olduğu ifade edildi.

Ayrıca 18-24 yaş grubundan seçmenin oy tercihlerinde Zafer Partisi'nin ciddi artış gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi