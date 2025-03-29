Başkent, 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali ile Baharı Karşılıyor

Festivalin açılışı, 4 Nisan’da CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da, vakfın kurucularından Cenap And anısına gerçekleştirilecek konserle yapılacak. Şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Müzik Festivali Orkestrası, dünyaca ünlü Alman çellist Benedict Kloeckner ile sahne alacak. Konserde, Şostakoviç’in 1 numaralı Çello Konçertosu ve Haydn’ın 101 numaralı senfonisi seslendirilecek.

ULUSLARARASI SANATÇILAR ANKARA'DA BULUŞACAK

Festivalde, Türkiye'nin önemli orkestralarının yanı sıra 11 ülkeden 250’ye yakın sanatçı ve topluluk sanatseverlerle buluşacak. Bu yılki konuklar arasında Hollandalı çağdaş müzik topluluğu Ensemble Orochi, İngiliz modern dans topluluğu Akhram Khan Company & R. N. Macedonian National Ballet ve İspanyol dansçı Aaron Vivancos’un yönetmenliğini yaptığı “Woman by Aaron Vivancos” flamenko gösterisi yer alıyor.

CAZ, ODA MÜZİĞİ VE FİLM MÜZİKLERİ FESTİVALDE YER ALACAK

Festival kapsamında İngiliz piyanistler Charles Owen & Katya Apekisheva ikilisi, İtalyan caz sanatçıları Piero Odorici ve Roberto Rossi’nin Quintet’i ile Atina Devlet Orkestrası üyelerinden oluşan Metallon Brass Ensemble sahne alacak. Ayrıca, Devingen grubu dünya müziğinden örnekler sunarken, şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent, keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev’e eşlik edecek.

FESTİVAL, EFSANE SANATÇILARLA TAÇLANACAK

Festivalin bir diğer dikkat çeken ismi, Brezilyalı klasik gitarist Yamandu Costa olacak. Çekya’nın önde gelen yaylı topluluklarından Skampa Quartet ve Türkiye’den Semplice Quartet de oda müziği kategorisinde sahne alacak.

FESTİVALİN KAPANIŞI RUSYA DEVLET AKADEMİK SENFONİ ORKESTRASI’NDAN

Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin kapanış konseri, vakfın 28 yıllık başkanı Mehmet Başman anısına 30 Nisan’da gerçekleştirilecek. Konserde, Marius Stravinsky yönetimindeki Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrası Evgeny Svetlanov sahne alacak. Piyanist Salih Can Gevrek’in solist olarak yer alacağı bu özel geceyle festival, sanat dolu günlerin ardından sona erecek.