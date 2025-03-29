Erken Seçim Anketi Sonuçları Geldi, İkinci Turda İpi Kim Göğüslüyor?
Murat Kızılboğa'nın son erken seçim araştırması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun olası bir ikinci turdaki oy potansiyelini gözler önüne serdi. Buna göre İmamoğlu, seçimin ikinci turunda 2,2 artı puanla yüzde 54,8 oy oranına ulaşıyor.
Türkiye'de henüz bir erken seçim kararı olmasa da, son dönemde gündemden düşmeyen siyasi ve hukuki davalar ile ekonomik kriz, bu ihtimali devamlı gündeme getiriyor. Bu durumda anket araştırmacıları da, çalışmalarına hız vererek olası bir seçimle ilgili tespitlerini paylaşıyor.
Siyasi veri analisti Murat Kızılboğa, muhtemel Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura gitmesi durumunda vatandaşın oy verme eğilimiyle ilgili araştırma çalışmasını aktardı. Çalışmada ikinci tur adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olduğu varsayıldı.
Araştırma sonucuna göre; seçimin ikinci tura kalması halinde, Ekrem İmamoğlu, 2,2 puan yükselişle yüzde 54,8 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2,2 puan kayıpla yüzde 45,2 oy alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi