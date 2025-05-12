Terör Örgütü PKK Fesih Kararı Aldı: Siyasilerden Peş Peşe Açıklama Geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısının ardından başlayan süreçte flaş açıklama geldi. Terör Örgütü PKK, fesih kararını açıkladı ve silah bıraktığını duyurdu. Örgütün açıklamasının ardından siyasilerden mesajlar peş peşe geldi.

Terör Örgütü PKK Fesih Kararı Aldı: Siyasilerden Peş Peşe Açıklama Geldi

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK'dan silah bırakmasını istemişti. 4-5 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu. Bugün itibarıyla yeni bir boyut kazanan süreçle ilgili siyasilerden mesajlar peş peşe geldi.

Terör Örgütü PKK Fesih Kararı Aldı: Siyasilerden Peş Peşe Açıklama Geldi - Resim : 1

EFKAN ALA

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin, "İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir" açıklamasını yaptı.

SÜLEYMAN SOYLU

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün 12 Mayıs; tarihi bir gün. Yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi terörsüz Türkiye'yi, iki dev siyaset adamı; tecrübeleri, cesaretleri ve bilgelikleriyle bugüne taşıdı. Bu, siyasetin millet adına devleti yönetme gücüdür. Yepyeni bir dönem başlıyor. Türkiye'de ve bölgemizde tüm paradigmalar değişiyor. Terörsüz Türkiye, kardeşliğin anavatanı olarak tüm bölgemize huzur getirecek, kalkınma sağlayacak ve dünyaya nefes aldıracaktır. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler Devlet Bahçeli."

SARUHAN OLUÇ VE SEZAİ TEMELLİ

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç ve Sezai Temelli MYK Toplantısı öncesi genel merkez önünde açıklamada bulundu.

MYK Toplantısı ardından konuya ilişkin açıklama geleceğini belirten DEM Parti Milletvekili Sezai Temelli, "Kararlar geldi, şimdi MYK’ya giriyoruz. Hep beraber değerlendireceğiz. Sonrasında MYK’dan bir açıklama gelecek" dedi.

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç ise "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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