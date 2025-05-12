DEM Parti MYK Toplanıyor! Tuncer Bakırhan'dan ve Pervin Buldan'dan İlk Açıklama

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrasında DEM Parti’den açıklamalar peş peşe geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan fesih kararına ilişkin ilk açıklamasında 'Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız' derken, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise 'Hayırlara vesile olsun, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı' yorumunu yaptı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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DEM Parti MYK Toplanıyor! Tuncer Bakırhan'dan ve Pervin Buldan'dan İlk Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

4-5 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama bugün geldi. Terör örgütü PKK, fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu.

'BUGÜN MYK TOPLANIYOR'

Siyaset gündeminin bir numaralı gündemi haline gelen karar sonrasında DEM Parti’den yeni bir adım geldi. DEM Parti’den yapılan açıklamada ‘Bugün MYK toplanıyor. Şuan için planlanan bir açıklamamız yoktur. Herhangi bir açıklama planlandığında ayrıca duyurusunu yaparız’ denildi.

DEM Parti MYK Toplanıyor! Tuncer Bakırhan'dan ve Pervin Buldan'dan İlk Açıklama - Resim : 1

TUNCER BAKIRHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Fesih kararı sonrasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız.

DEM Parti MYK Toplanıyor! Tuncer Bakırhan'dan ve Pervin Buldan'dan İlk Açıklama - Resim : 2

PERVİN BULDAN: HAYIRLARA VESİLE OLSUN

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise 'Hayırlara vesile olsun, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı' dedi.

KARARI BUGÜN AÇIKLADILAR

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği kongrede alınan kararları bugün açıkladı. Silah bırakma ve fesih kararı alındığı duyurulan açıklamada, 'PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı' denildi.

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