Terör Örgütü PKK Silah Bıraktı mı, Fesih Kararı Aldı mı? PKK Gerçekten Bitti mi? Şimdi Ne Olacak?

Türkiye, terörle mücadelede tarihi bir dönüm noktasına tanıklık ediyor. Son dönemde art arda gelen açıklamalar ve siyasi gelişmeler, "PKK silah bıraktı mı, kendini feshetti mi, PKK gerçekten bitti mi?" sorularını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı alıp almadığı merak konusu oldu. Terör örgütü PKK, 12. Kongresi sonrası beklenen açıklamayı duyurdu. Peki, PKK fesih kararı aldı mı? PKK bitti mi? PKK silah bıraktı mı? İşte merak edilen detaylar...

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KONGREYİ TOPLADI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a PKK'nın bittiğini açıklaması için çağrıda bulunmuştu. Bahçeli'nin, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" sözlerinin ardından tarihi bir süreç başlamıştı. DEM Parti heyeti, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmelere başlamış ve bu görüşmelerin ardından Meclis'te partileri tek tek ziyaret etmişti.

9 Mayıs'ta PKK, fesih ve silah bırakma kararı için kongrenin 5-7 Mayıs tarihlerinde toplandığını duyurdu. Örgütten yapılan açıklamada, "Alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİLAH BIRAKTI MI, FESİH KARARI ALDI MI? PKK GERÇEKTEN BİTTİ Mİ?

Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te İmralı’dan yaptığı 'silah bırakma ve fesih' çağrısının ardından başlayan süreçte yeni gelişme yaşandı. Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından örgüt önceki gün kongresini topladığını duyurmuştu. Bugün ise terör örgütü PKK, fesih kararını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi