Okullar Ne Zaman Kapanacak? 2025 Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor ve Bitiyor, Karneler Ne Zaman Dağıtılacak?
Okul sıralarında geçen bir yılı geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca öğrenci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavlar, ödevler ve derslerle dolu geçen bir dönemin ardından hem öğrenciler hem de veliler tatil planlarını netleştirmeye başladı. Eğitim maratonunun bitiş çizgisi artık daha görünür hale gelirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın takviminde yer alan yaz tatili başlangıç tarihine çevrildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda yaz tatili haziran ayında başlayacak. Öğrencilerin karne alacağı gün, aynı zamanda üç aylık dinlenme sürecinin de ilk günü olacak. Yıl boyunca büyük emek sarf eden öğrenciler, bu tarihten itibaren uzun bir tatilin keyfini çıkaracak. Ancak bazı çevrelerde dile getirilen “tatil erkene alınacak” iddiaları Bakanlık tarafından kesin bir dille yalanlandı.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Tatilin ne zaman başlayacağına dair en çok merak edilen konu ise karne günü. Resmi açıklamaya göre, karneler 20 Haziran 2025 Cuma günü dağıtılacak. Bu tarihten itibaren okullarda eğitim sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Böylece yaklaşık üç aylık dinlenme dönemi başlamış olacak.
RESMİ TATİLLER VE BAYRAMLAR
Bu süreçte öğrencileri bekleyen bazı resmi tatiller de var. 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Yaz tatilinden kısa süre önce ise Kurban Bayramı denk geliyor. 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek bayram, hafta sonu ve pazartesi günüyle birleşerek dört günlük resmi tatil oluşturacak. Ancak bu durum yaz tatili takviminde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak.
YENİ EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılına ilişkin başlangıç tarihi ise henüz netleşmedi. Bakanlık tarafından yapılacak açıklama ile 2025-2026 eğitim öğretim yılının hangi tarihte başlayacağı kamuoyuyla paylaşılacak. Eğitim camiası, yaz boyunca yapılacak hazırlıkların ardından eylül ayında yeniden ders başı yapılmasını bekliyor.