Okullar Ne Zaman Kapanacak? 2025 Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor ve Bitiyor, Karneler Ne Zaman Dağıtılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda yaz tatili haziran ayında başlayacak. Öğrencilerin karne alacağı gün, aynı zamanda üç aylık dinlenme sürecinin de ilk günü olacak. Yıl boyunca büyük emek sarf eden öğrenciler, bu tarihten itibaren uzun bir tatilin keyfini çıkaracak. Ancak bazı çevrelerde dile getirilen “tatil erkene alınacak” iddiaları Bakanlık tarafından kesin bir dille yalanlandı.