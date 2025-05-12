O Ses Türkiye’de Büyük Final! Şampiyon Belli Oldu

TV8’in fenomen ses yarışması O Ses Türkiye’de şampiyon belli oldu. O Ses Türkiye 2025 sezonunda birinciliği Gökhan Özoğuz’un takımında yarışan Mert Özer kazandı.

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O Ses Türkiye’de Büyük Final! Şampiyon Belli Oldu

Yeni sezonuyla büyük ilgi gören O Ses Türkiye'de final heyecanı sona erdi. TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan büyük finalde, sezonun kazananı izleyicilerin oylarıyla belirlendi.

O Ses Türkiye’de Büyük Final! Şampiyon Belli Oldu - Resim : 1

Yarışmanın final gecesinde jüri koltuklarında Gökhan Özoğuz, Melike Şahin, Hadise ve Beyazıt Öztürk yer aldı. Her jüri üyesinin takımından yarışmacıların sahne aldığı finalde toplam 16 finalist şampiyonluk için performans sergiledi.

O Ses Türkiye’de Büyük Final! Şampiyon Belli Oldu - Resim : 2

ŞAMPİYON MERT ÖZER

Gecenin dikkat çeken isimlerinden Mert Özer, finalde Funda Kayacık ile karşı karşıya geldi. Seyirciden en yüksek oyu alan Mert Özer, O Ses Türkiye 2025 sezonunun birincisi oldu. Özer, jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz’un takımında yarışıyordu.

O Ses Türkiye’de Büyük Final! Şampiyon Belli Oldu - Resim : 3

Yarışmacıların etkileyici sahne performansları ve duygusal anların yaşandığı gece sosyal medyaya damga vurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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