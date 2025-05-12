O Ses Türkiye’de Büyük Final! Şampiyon Belli Oldu

Yeni sezonuyla büyük ilgi gören O Ses Türkiye'de final heyecanı sona erdi. TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan büyük finalde, sezonun kazananı izleyicilerin oylarıyla belirlendi.

Yarışmanın final gecesinde jüri koltuklarında Gökhan Özoğuz, Melike Şahin, Hadise ve Beyazıt Öztürk yer aldı. Her jüri üyesinin takımından yarışmacıların sahne aldığı finalde toplam 16 finalist şampiyonluk için performans sergiledi.

ŞAMPİYON MERT ÖZER

Gecenin dikkat çeken isimlerinden Mert Özer, finalde Funda Kayacık ile karşı karşıya geldi. Seyirciden en yüksek oyu alan Mert Özer, O Ses Türkiye 2025 sezonunun birincisi oldu. Özer, jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz’un takımında yarışıyordu.

Yarışmacıların etkileyici sahne performansları ve duygusal anların yaşandığı gece sosyal medyaya damga vurdu.

Kaynak: Haber Merkezi