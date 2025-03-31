Nurseli İdiz’in Kızı Elif İdiz O Ses Türkiye Sahnesinin Tozunu Attırdı

TV8'in reyting rekorları kıran ve sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye'nin 29 Mart’ta yayınlanan bölümüne usta oyuncu Nurseli İdiz’in kızı Elif İdiz de katıldı. Sahne performansı ve güçlü sesiyle jüriyi etkilemeyi başaran Elif İdiz, yarışmanın en çok konuşulan yarışmacısı oldu.

Programın jüri koltuğunda oturan Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin, Elif’in performansı karşısında şaşkınlık yaşarken, 3 jüri üyesi dönerek genç yarışmacıyı kendi takımlarına dahil etmek istedi. Elif İdiz ise 3 jüri üyesinden Hadise’yi seçerek onun takımına dahil oldu.

SANATLA İÇ İÇE BÜYÜDÜ

Sanatla iç içe büyüdüğünü söyleyen Elif İdiz, "39 yaşındayım, aslen İstanbulluyum ama son 4 yıldır İzmir’de yaşıyorum. Babam müzisyen Cem İdiz, annem ise oyuncu Nurseli İdiz. Uzun yıllar tiyatro yaptım ama şu an ilk defa sahnedeymişim gibi heyecanlıyım" dedi.

EN BÜYÜK DESTEK ANNESİNDEN GELDİ

Kızının güçlü sesiyle gündem olmasının ardından oyuncu Nurseli İdiz, sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşımda bulundu. İdiz, "Canım kızım, seninle her zaman gurur duydum. İyi ki benim kızımsın. Seni çok seviyorum. Çıktığın bu yolda şansın bol, yolun açık olsun." açıklamasında bulundu.