'Kuzey'in Oğlu'nun Ölümünün Ardından Ünlülerden Yürek Yakan Anılar, Her Biri Diğerinden Acı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan Konak, saniyeler içinde yere yığıldı. Sahnede ilk müdahalesi yapılan usta sanatçı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberi Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan usta sanatçı, sanat dünyasını yasa boğdu.

Volkan Konak’ın ölümü herkesi gözyaşlarına boğarken, ünlü isimler Konak’ı duygusal mesajlarla andı. İşte o paylaşımlar…

'SENİ UNUTMAYACAĞIZ'

Atilla Taş: Kaybetmişiz maalesef! Lan bayram zehir oldu yemin ederim! Çok seviyordum bu adamı! Bir kere sohbet ettim, adama hayran kaldım, Volkan Konak kuzeyin oğlu, seni asla unutmayacağız!

'NURLARDA UYU'

Yeşim Salkım: Çok üzgünüm çok çok rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin. Bir eş bir baba şahane bir ses bir sanatçı göçüp gitti hem de sahnede. Volkan Konak, nurlarda uyu.

Berna Laçin: Bütün güzel insanlar gidiyor peş peşe. Ah be böyle de gidilmez ki Yalan haber dese biri.

'YÜREK DAYANMIYOR'

Hayko Cepkin: Volkan Konak ağabeyin sahnedeki vefat videosunu ile güne başlamasaydık keşke. Allah rahmet eylesin toprağı bol olsun sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim. Geçen bir üniversite söyleşisinde 'sizleri siyaset arenasında da görmek isteriz' gibi bir temenni iletilmişti. Dedim ki ' Sevdiklerinize bunu teklif ermeyin. Söyleyince sanki bizi de kolay yalan söyleyebilen insanlarla bir görüyorsunuz gibi hissettiriyor. Biz bugün yaptık dediğimizi, yarın yapmadık diyecek kişiler değiliz bizde yalan olmaz kalbimiz de dayanmaz bu düzene' demiştim. Aşağıda Volkan ağabeyin son paylaştığı bir yazı var. Farkında olup, esas gördüğünü söylemeyenlere inat gürül gürül anlatmış. Desteği baki ama gerçeği kayırmadan yazmış. Üstü boyalı yazı yazmayı biz de biliriz ama halk ile iç içe olup nabzı sokakta tutanlar, kalemini dilini esirgemiyor işte. Kayış gibi olmuş yusyuvarlak yazanlardan tek farkla, yürek dayanmıyor işte tüm bu yaşananlara. Yolun açık olsun Volkan ağabey.

Demet Sağıroğlu: Yine çok erken, yine zamansız bir kayıp! Çok üzgünüm. Nur içinde uyusun, sevenlerinin başı sağ olsun. Ailesine sabır dilerim.

Erdal Eksert: 1993 yılında kaseti satış rekorları kırmıştı. - "Efulim" da nedir? diye herkes birbirinin yüzüne bakmıştı. Ne güzeldi anlamı "Sevgilim". 93'den beri sesi kulağımızdan, yüreğimizden hiç dinmedi. Bizim için Volkan Konak, "Mora Nene"dir, "Hey Gidi Karadeniz"dir, "Trabzon'dan Çıktım Yola"dır...

Bülent Emrah Parlak: Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Sanatın, insanlığın, sevgin, demokratlığın… Seni çok seviyoruz be Volkan abi nereye ya.

Armağan Çağlayan: Derin bir hüzün çöktü içime … Cerrahpaşa türküsü gibi, ciğerim acıdı. Ruhunuz şad olsun Volkan Bey.

Kaynak: Haber Merkezi