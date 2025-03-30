Ünlü İsimlerden Gençler İçin Çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan ve kısa sürede tüm ülkede yayılan protestolara katılan gençlerin tutuklanmasına sanat dünyasından tepkile art arda. Gençlerin anayasal haklarını kullandıklarını vurgulayan ünlü isimler, serbest bırakılmaları için çağrıda bulundu.

İşte o isimler ve paylaşımları...

Ünü oyuncu Demet Akbağ sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda "En güzel bayram, neşeyle gülümseyen çocuklarla, geleceğe özgürce, umutla bakan gençlerle kutlanır. Bir bayramı bayram yapan çocukların kahkahası ve gençlerin özgür düşleridir. İyi bayramlar" ifadelerini kullandı.

CİHAT TAMER

Oyuncu Cihat Tamer sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda şunları söyledi: "Sevgili ODTÜ'lü çocuklar biliyor musunuz 1980 darbesinden hemen sonra biz Devekuşu Kabare Tiyatrosu olarak 'Yasaklar' diye bir oyun oynadık. Şimdi o oyunu oynayabilir miyiz? Sakın 'hayır' demeyin çünkü siz bu oyunu başlattınız zaten. Evet, yasaklara karşı direniyorsunuz. Huzurunuzu, geleceğinizi, yaşama sevincinizi elinizden alan adama karşı direniyorsunuz. Bu işin sadece İmamoğlu olmadığını ispatladınız. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Kutlarım. Bir yanda insan beyni, pırıl pırıl üretken. Toplum kuralları, yasakları bir yandan. Bir yanda sanat denen yüce olgu dururken karanlık düşüncenin zincirleri bir yanda ve yasaklar, yasaklar...Yaşamak; nefes almak, yemek içmek değil sadece. Yaşamak, insan gibi özgürce. Kaba kuvvet yasak olsun, yasak olsun baskı, işkence. Ama niye yasak doğruluk? Bilime, sanata yasak niye."

BEREN SAAT

Güzel oyuncu Beren Saat sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kapılarda ağlayan anneleri görünce içim parçalanıyor; Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar"

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından, "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok" açıklamasını yaptı.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Ya bu küçük çocukların hapiste ne işi var? Ne yapıyorsunuz siz? Şu mübarek gün annelerin ahını almayın, çıkarın o çocukları hapisten. Ne işi var onların orada? Ne yaptı ki bunlar" diyerek, videolu bir paylaşımda bulundu.

'ÇOCUKLARI SERBEST BIRAKIN'

Sumru Yavrucuk, Instagram hikayesinden, "Çocuklarımızın haklı talepleri gerçekleştiğinde bayramımız olacak" paylaşımını yaptı. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, paylaşımda "Çocukları serbest bırakın!" dedi Oyuncu Ezgi Mola ise "301 genç bayramı cezaevinde geçirecek" notunu paylaştı.

SABAHAT AKKİRAZ

Sanatçı Sabahat Akkiraz, "Sivas’ta insan yakanlar; imzayla serbest! Domuz bağıyla insanları öldürüp, Gaffar Okan gibi polisleri katledenler imzayla serbest! Mahir Polat ve gençlerimiz tutuklu! Seçim Sandığı geldiğinde bunu da unutmayalım" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.

GÜLBEN ERGEN

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında, "Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar. Ordan mısın? Burdan mısın? Adaletten, demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken :(" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi