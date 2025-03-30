Ajda Pekkan’da İmamoğlu Eylemlerinde Tutuklanan Gençler İçin Çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alınması ve ardından Marmara (Silivri) Cezaevi’ne gönderilmesi, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan binası önünde başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Söz konusu protestolara polis müdahale ederken, çok sayıda genç gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklanmalar, kamuoyunda tepkilere neden olurken, birçok siyasi ve sanatçıdan da sert eleştiriler geldi.

O isimlerden biri de Türk pop müziğinin efsanevi ismi Ajda Pekkan oldu. Süperstar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençler adına çağrıda bulundu.

'HER ZAMAN GENÇLERİN DESTEKÇİSİ OLACAĞIM'

Ajda Pekkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Türkiye,

Gençler bizim geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımız... Onların sesi duyulmalı, fikirleri özgürce ifade edilmeli. Adalet bir toplumun temel değeridir ve herkes için eşit, bağımsız ve hakkaniyetli olmalıdır. Daha güçlü ve huzurlu bir ülke için, hepimizin olduğu kadar devletimizin de gençlere ve toplumsal taleplere duyarlı olması büyük önem taşıyor.

Sanatın ve müziğin birleştirici gücüne inanıyorum. Her zaman gençlerimizin yanında, özgür düşüncenin, diyaloğun ve adaletin destekçisi olacağım. Hep birlikte daha güzel, daha umut dolu yarınlara yürüyelim.

Sevgiyle

Ajda Pekkan"

Kaynak: Haber Merkezi