Kıvanç Tatlıtuğ’dan 'İmamoğlu Protestolarında' Tutuklanan Gençlere Destek

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan gençler için paylaşımda bulundu.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan 'İmamoğlu Protestolarında' Tutuklanan Gençlere Destek

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve süren protesto gösterilerinden yüzlerce kişi gözaltına alınırken, çok sayıda genç de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlerin tutuklanmasına tepki gösterdi.

‘BANA BAYRAM YOK’

Tatlıtuğ yaptığı paylaşımda, "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok” ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan 'İmamoğlu Protestolarında' Tutuklanan Gençlere Destek - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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