Mauro Icardi ile Sevgilisi China Suarez Sosyal Medyayı Salladı

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle sahalara ara vermek zorunda kalırken, özel hayatında ise hiç olmadığı kadar mutlu günler yaşıyor. Wanda Nara ile çekişmeli boşanmasının tamamlanması sonrası Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu paylaşımlar yaptı. Çiftin paylaşımlarına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Mauro Icardi ile Sevgilisi China Suarez Sosyal Medyayı Salladı

Türkiye'ye geldiği günden beri başarılı performansının yanında çalkantılı özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, hayatında yeni bir sayfa açtı. Bir dargın bir barışık 10 yıllık bir evlilik yaşadığı ve iki kız çocuğu sahibi olduğu Arjantinli televizyon yıldızı Wanda Nara'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Icardi, kısa bir süre önce de resmen boşandı.

Eşiyle kavga haberleri ile sık sık gündeme geldiği sancılı ayrılık sürecinde yeni bir aşka yelken açan yıldız futbolcunun yeni sevgilisi de Arjantinli oyuncu China Suarez... Sosyal medya üzerinden yayımladıkları fotoğraflarla aşklarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift, boşanma sonrasında daha da mutlu gözüküyor.

Mauro Icardi ile Sevgilisi China Suarez Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1

DÜNYAYI GEZİYORLAR

Aşkları tam gaz devam eden ikili, sakatlığı nedeniyle şu anda yeşil sahalara ara veren Icardi'nin İstanbul'da bulunma zorunluluğu olmaması sayesinde tüm dünyayı geziyor. Mutluluk dolu fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmaya devam eden çift, son olarak Instagram hesabından bir fotoğraf daha paylaşarak, mesajına kalp emojisi koydu.

Mauro Icardi'den Büyük Hata! Wanda Nara'nın Evine Gitti, Dursun Özbek KurtardıMauro Icardi'den Büyük Hata! Wanda Nara'nın Evine Gitti, Dursun Özbek KurtardıMagazin
Icardi ile Wanda Nara Arasında Çığlıkların Koptuğu Kavga! Polis Icardi'ye Müdahale EttiIcardi ile Wanda Nara Arasında Çığlıkların Koptuğu Kavga! Polis Icardi'ye Müdahale EttiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mauro Icardi Wanda Nara Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Miss Turkey'de Şoke Eden Olay! Cemre Üker'in Tacı Geri Alındı Miss Turkey Güzelinin Tacı Geri Alındı
Arka Sokaklar'a Taze Kan Arka Sokaklar'a Taze Kan
Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!