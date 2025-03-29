Mauro Icardi ile Sevgilisi China Suarez Sosyal Medyayı Salladı
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle sahalara ara vermek zorunda kalırken, özel hayatında ise hiç olmadığı kadar mutlu günler yaşıyor. Wanda Nara ile çekişmeli boşanmasının tamamlanması sonrası Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu paylaşımlar yaptı. Çiftin paylaşımlarına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.
Türkiye'ye geldiği günden beri başarılı performansının yanında çalkantılı özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, hayatında yeni bir sayfa açtı. Bir dargın bir barışık 10 yıllık bir evlilik yaşadığı ve iki kız çocuğu sahibi olduğu Arjantinli televizyon yıldızı Wanda Nara'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Icardi, kısa bir süre önce de resmen boşandı.
Eşiyle kavga haberleri ile sık sık gündeme geldiği sancılı ayrılık sürecinde yeni bir aşka yelken açan yıldız futbolcunun yeni sevgilisi de Arjantinli oyuncu China Suarez... Sosyal medya üzerinden yayımladıkları fotoğraflarla aşklarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift, boşanma sonrasında daha da mutlu gözüküyor.
DÜNYAYI GEZİYORLAR
Aşkları tam gaz devam eden ikili, sakatlığı nedeniyle şu anda yeşil sahalara ara veren Icardi'nin İstanbul'da bulunma zorunluluğu olmaması sayesinde tüm dünyayı geziyor. Mutluluk dolu fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmaya devam eden çift, son olarak Instagram hesabından bir fotoğraf daha paylaşarak, mesajına kalp emojisi koydu.
Kaynak: Haber Merkezi