Kıvanç Tatlıtuğ’un Londra’daki Evinde Yer Alan Heykel Dile Düştü, Herkes Aynı Şeyi Sordu: 'Yoksa...'

Kısa süre önce eşi ve oğlu ile Londra’ya taşınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un evinin ilk görüntüsü ortaya çıktı. Başak Dizer’in paylaşımında arka planda camın önünde yer alan simgesel heykel, sosyal medyada gündem oldu. Herkes aynı soruyu sordu? İşte Dizer’in o paylaşımı…

Esma Karayel Esma Karayel
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Kıvanç Tatlıtuğ’un Londra’daki Evinde Yer Alan Heykel Dile Düştü, Herkes Aynı Şeyi Sordu: 'Yoksa...'

Aşkı-Memnu’nun Behlül’ü olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kısa süre önce bir ev kiralamış ve Londra’ya taşınmıştı.

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte yurt dışında 3 aylığına yeni bir hayata başlayan Tatlıtuğ’un Londra’daki evinin ilk görüntüsü ortaya çıktı. İşte Tatlıtuğ çiftinin herkesi şaşırtan o paylaşımı…

Kıvanç Tatlıtuğ’un Londra’daki Evinde Yer Alan Heykel Dile Düştü, Herkes Aynı Şeyi Sordu: 'Yoksa...' - Resim : 1

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Başak Dizer, evinin içinden fotoğraflar paylaştı. Dizer’in paylaşımında çiftin evlerinde ‘Buda’ heykeli olduğu görüldü. Tatlıtuğ çiftinin evlerinin caddeye baktığı, beyaz tonlu mimarinin hakim olduğu ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Londra’daki Evinde Yer Alan Heykel Dile Düştü, Herkes Aynı Şeyi Sordu: 'Yoksa...' - Resim : 2

Buda heykeli sonrası sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ’un Hindistan’daki hayat felsefesini benimsediği öne sürüldü. Kıvanç Tatlıtuğ Budizm’e mi inanıyor?” sorusu gündem oldu.

Çiftin oğulları Kurt Efe'nin kreş eğitimi için Londra'ya taşındığı, satılık ev bulamadığı için 1 yıllık da peşin ödeme ile bir ev kiraladıkları iddia edilmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Londra’daki Evinde Yer Alan Heykel Dile Düştü, Herkes Aynı Şeyi Sordu: 'Yoksa...' - Resim : 3

Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğluyla Paylaşımına Yorum YağdıKıvanç Tatlıtuğ'un Oğluyla Paylaşımına Yorum YağdıMagazin

Kıvanç Tatlıtuğ Ailesiyle Birlikte Ülkeyi Terk Ediyor!Kıvanç Tatlıtuğ Ailesiyle Birlikte Ülkeyi Terk Ediyor!Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

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Kıvanç Tatlıtuğ Londra
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