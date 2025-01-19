Kıvanç Tatlıtuğ’un Londra’daki Evinde Yer Alan Heykel Dile Düştü, Herkes Aynı Şeyi Sordu: 'Yoksa...'

Aşkı-Memnu’nun Behlül’ü olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kısa süre önce bir ev kiralamış ve Londra’ya taşınmıştı.

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte yurt dışında 3 aylığına yeni bir hayata başlayan Tatlıtuğ’un Londra’daki evinin ilk görüntüsü ortaya çıktı. İşte Tatlıtuğ çiftinin herkesi şaşırtan o paylaşımı…

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Başak Dizer, evinin içinden fotoğraflar paylaştı. Dizer’in paylaşımında çiftin evlerinde ‘Buda’ heykeli olduğu görüldü. Tatlıtuğ çiftinin evlerinin caddeye baktığı, beyaz tonlu mimarinin hakim olduğu ortaya çıktı.

Buda heykeli sonrası sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ’un Hindistan’daki hayat felsefesini benimsediği öne sürüldü. Kıvanç Tatlıtuğ Budizm’e mi inanıyor?” sorusu gündem oldu.

Çiftin oğulları Kurt Efe'nin kreş eğitimi için Londra'ya taşındığı, satılık ev bulamadığı için 1 yıllık da peşin ödeme ile bir ev kiraladıkları iddia edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi