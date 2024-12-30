Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğluyla Paylaşımına Yorum Yağdı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile Londra'da metro istasyonunda çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Baba-oğulun bu pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Kıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğluyla Paylaşımına Yorum Yağdı - Resim: 1

Stilist Başak Dizer ile 7 yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de baba olmuştu.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğluyla Paylaşımına Yorum Yağdı - Resim: 2

Geçtiğimiz aylarda aşçılık eğitimi için Londra'ya giden Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada gündem olmuştu. Türkiye'ye dönen oyuncunun, Instagram'da paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğluyla Paylaşımına Yorum Yağdı - Resim: 3

Ünlü oyuncu, Londra'da metro istasyonunda oğlu Kurt Efe ile çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğluyla Paylaşımına Yorum Yağdı - Resim: 4

Baba-oğulun pozuna beğeni ve yorum yağdı. Fotoğrafı görenler, "En karizmatik baba-oğul" yorumunda bulundu.

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