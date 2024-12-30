Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğluyla Paylaşımına Yorum Yağdı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile Londra'da metro istasyonunda çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Baba-oğulun bu pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Stilist Başak Dizer ile 7 yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de baba olmuştu.
Geçtiğimiz aylarda aşçılık eğitimi için Londra'ya giden Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada gündem olmuştu. Türkiye'ye dönen oyuncunun, Instagram'da paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.
Ünlü oyuncu, Londra'da metro istasyonunda oğlu Kurt Efe ile çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Baba-oğulun pozuna beğeni ve yorum yağdı. Fotoğrafı görenler, "En karizmatik baba-oğul" yorumunda bulundu.