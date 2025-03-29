Bartu Küçükçağlayan'dan Üç Büyüklere Boykot! Kendi Takımını da Sildi...

Galatasaraylı ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte olan hiçbir şeye tepki göstermeyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı boykot etme kararı aldı.

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Bartu Küçükçağlayan'dan Üç Büyüklere Boykot! Kendi Takımını da Sildi...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınıp 23 Mart günü de tutuklanması sonrası protesto gösterileri devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de parti olarak "boykot" kararı aldıklarını açıkladı.

Boykot eylemi CHP dışına çıkarak toplumun birçok kesiminde benimsenmeye başlarken, yaşanan süreçte sessiz kalmayı tercih eden spor kulüplerine de bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Bu isimlerden biri de Galatasaraylı kimliğiyle bilinen ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan oldu.

'FUTBOL SEYRETMEMİ YAKIŞTIRAMIYORLARDI'

19 Mart’taki şafak operasyonundan beri ülkede yaşanan hiçbir şeye dair bir açıklama yapmayan üç büyük futbol kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a tepki gösteren Küçükçağlayan, boykot etme kararı aldığını açıkladı.

Kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ünlü oyuncu, "Yıllardır bana ‘futbol seyretmeyi sana yakıştıramıyorum’ diyen herkese bir cevabım vardı, artık yok!" diye yazdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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