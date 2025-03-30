ABD'li Rapçi 'Young Scooter' Doğum Gününde Polisten Kaçarken Öldü

'Young Scooter' adıyla bilinen ABD'li rapçi Kenneth Edward Bailey'nin doğum günü gecesinde polis kovalamacası sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD'li Rapçi 'Young Scooter' Doğum Gününde Polisten Kaçarken Öldü

ABD'li rapçi Young Scooter, 39'uncu doğum gününde Atlanta'da polislerden kaçarken hayatını kaybetti. Rapçinin ölümünün polislerden kaçmak için çitlerden atladığı sırada yaralanmasının ardından meydana geldiği bildirildi.

Atlanta polisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Polisler, olay yerine vardıklarında, evden çıkan bir erkekle temas kurmaya çalışmışlardır; ancak erkek hemen müdahale eden memurlardan kaçmıştır. Kısa bir kovalamacanın ardından memurlar erkeğin yerini tespit edebilmiş ve bacağından yaralandığı görülmüştür. Hiçbir Atlanta polis memuru silahını ateşlememiştir. Memurlar turnike uygulayarak erkeğe yardım etmiş ve tedavi için hastaneye nakledilmesine yardımcı olmuşlardır. Tıbbi personel daha sonra memurlara erkeğin yaralanması sebebiyle yapılan müdahalelere rağmen öldüğünü bildirmiştir."

ABD'li Rapçi 'Young Scooter' Doğum Gününde Polisten Kaçarken Öldü - Resim : 1

Yetkililer ölüm nedeni için otopsi sonucunun beklendiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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