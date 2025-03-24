Tarkan'dan 'İmamoğlu' Protestolarına Destek: 'İnsanların Demokrasiye Her Zamankinden Daha Fazla Sarıldığını Görmek Umut Verici'

Ünlü sanatçı Tarkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Protestolarla ilgili, "Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler." diye yazdı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Tarkan'dan 'İmamoğlu' Protestolarına Destek: 'İnsanların Demokrasiye Her Zamankinden Daha Fazla Sarıldığını Görmek Umut Verici'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta evinden gözaltına alındı ve 4 günün sonunda dün sabah saatlerinde tutuklandı. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan İmamoğlu için ülkenin dört bir yanında protestolar düzenlendi. Günlerdir süren eylemlerle ilgili ünlü sanatçı Tarkan'dan da açıklama geldi.

"ADİL BİR HUKUK SİSTEMİ İÇİN..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yeri geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi." dedi ve şöyle devam etti:

"Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usule uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici. İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor. Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel. Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler."

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