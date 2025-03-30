Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a: Asıl Sen Giderken Onlar Dönüyordu

Cem Yılmaz’ın son dönemde Türkiye’de yaşanan protestolara dönük tavrı sosyal medyada tepkilere neden olurken, dün yaptığı bir paylaşıma bir tepki de meslektaşı Şahan Gökbakar’dan kaldı. Gökbakar, Yılmaz’a Tarık Akan, Semra Özdamar ve Müjdat Gezen’in olduğu bir fotoğrafla tepkisini gösterdi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a: Asıl Sen Giderken Onlar Dönüyordu

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterilerine ve gösterilerde gözaltına alınan gençlerin tutuklanmasına kayıtsız kaldığı iddia edilen ünlüler, sosyal medya üzerinden eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Sosyal medyada eleştirilen isimlerden biri olan Cem Yılmaz, olayların üzerinden bir süre geçtikten sonra Ramazan Bayramı vesilesiyle uzun bir paylaşımda bulunmuş, yaşanan olaylara dair de kimi düşüncelerini dile getirmişti.

CEM YILMAZ TEPKİ TOPLADI

Cem Yılmaz daha sonra 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile özdeşlesen “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganıyla aynı adı taşıyan ve Mazhar Alanson ile başrolünü paylaştığı filmin kapak fotoğrafını paylaşarak “Sen giderken ben dönüyordum” notunu düştü. Yılmaz’ın bu paylaşımı da sosyal medyada tepki topladı.

‘ASIL SEN GİDERKEN ONLAR DÖNÜYORDU’

Cem Yılmaz’a bir tepki de meslektaşı komedyen Şahan Gökbakar’dan geldi. Gökbakar, Cem Yılmaz’ın ismini vermediği sosyal medya paylaşımında dönemin sanatçıları Tarık Akan, Semra Özdamar ve Müjdat Gezen’in 1 Mayıs yürüyüşündeki bir fotoğrafı paylaşarak “Asıl sen giderken onlar dönüyordu” notunu düştü.

Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a: Asıl Sen Giderken Onlar Dönüyordu - Resim : 1

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