Volkan Konak'ın Cenaze Programı Belli Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçı Volkan Konak’ın İskele’de verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Konak’a ilk müdahaleyi konseri izleyen sağlık görevlileri ve vatandaşlar yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 ekipleri, sanatçıyı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede entübe edilerek ileri yaşam desteği uygulanan Konak, yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Sanatçının vefat haberi sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderilecek olan Konak’ın, Trabzon’un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı.

Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken, Volkan Konak için Çarşamba günü Trabzon Maçka’daki aile kabristanında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi