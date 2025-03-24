Tarık Akan'ın Hayat Arkadaşı Acun Günay Hayatını Kaybetti

Nâzım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi ve Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Acun Günay’ın vefatını duyuran Nâzım Hikmet Vakfı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşımız, dostumuz, Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi ACUN GÜNAY büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağolsun." ifadelerine yer verdi. Günay’ın vefatı sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Acun Günay, yıllarca birlikte olduğu Tarık Akan’ın 2016’daki vefatının ardından sanat dünyasından çekilmiş ve gözlerden uzak, sakin bir hayat sürmüştü. Büyük bir kayıp yaşayan Günay, daha önce yaptığı bir açıklamada "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle yaşadığı derin üzüntüyü dile getirmişti.

ACUN GÜNAY KİMDİR?

Sanat hayatına 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak başlayan Acun Günay, 1987’de Yağmur Kaçakları filminde dansçı olarak yer alırken Tarık Akan ile tanıştı. Bu tanışıklık, 30 yıl sürecek bir birlikteliğin başlangıcı oldu.