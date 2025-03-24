Tarık Akan'ın Hayat Arkadaşı Acun Günay Hayatını Kaybetti

Nâzım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi ve Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay, hayatını kaybetti Günay'ın vefatını vakıf duyurdu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Tarık Akan'ın Hayat Arkadaşı Acun Günay Hayatını Kaybetti

Nâzım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi ve Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Acun Günay’ın vefatını duyuran Nâzım Hikmet Vakfı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşımız, dostumuz, Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi ACUN GÜNAY büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağolsun." ifadelerine yer verdi. Günay’ın vefatı sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Tarık Akan'ın Hayat Arkadaşı Acun Günay Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Acun Günay, yıllarca birlikte olduğu Tarık Akan’ın 2016’daki vefatının ardından sanat dünyasından çekilmiş ve gözlerden uzak, sakin bir hayat sürmüştü. Büyük bir kayıp yaşayan Günay, daha önce yaptığı bir açıklamada "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle yaşadığı derin üzüntüyü dile getirmişti.

ACUN GÜNAY KİMDİR?

Sanat hayatına 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak başlayan Acun Günay, 1987’de Yağmur Kaçakları filminde dansçı olarak yer alırken Tarık Akan ile tanıştı. Bu tanışıklık, 30 yıl sürecek bir birlikteliğin başlangıcı oldu.

Etiketler
Tarık Akan ölüm Vakıf
Anne Acısıyla Yıkıldı! Filiz Akın'ın Oğlu İlker İnanoğlu'ndan Yürek Burkan Sözler: 'Sana Veda Etmek Çok Zor Çünkü...' Filiz Akın'ın Oğlu İlker İnanoğlu'ndan Yürek Burkan Sözler: 'Sana Veda Etmek Çok Zor Çünkü...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filiz Akın İçin Taziye Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filiz Akın İçin Taziye Mesajı
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti
Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor? Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?
RTÜK Başkanı Şahin'den Medyaya Sert Mesaj: 'Söz Bitti, Bundan Sonra Uyarı Yapılmayacak' RTÜK'ten Medyaya 'Söz Bitti' Uyarısı
Ankara’da Sıcak Saatler! En Kritik Kabine Toplantısı: İmamoğlu’nun Tutuklanması ve Ekonomi Adımları Masada Olacak Ankara’da Sıcak Saatler! En Kritik Kabine Toplantısı
Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği: Bakın Nerede Ortaya Çıktı Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği