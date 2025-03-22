Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filiz Akın İçin Taziye Mesajı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filiz Akın için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filiz Akın İçin Taziye Mesajı

Türk sinemasının efsane yıldızlarından Filiz Akın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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