Anne Acısıyla Yıkıldı! Filiz Akın'ın Oğlu İlker İnanoğlu'ndan Yürek Burkan Sözler: 'Sana Veda Etmek Çok Zor Çünkü...'

Bir süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Filiz Akın 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, oyuncu oğlu İlker İnanoğlu'ndan duygusal bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan İnanoğlu, şunları kaydetti:

'İNSANLARIN KALBİNDE TAHT KURDUN'

"Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım, Filiz Akın. Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun.

'ARTIK YALNIZ KALIYORUM'

Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in de dediği gibi, cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi. Seni her şeyden çok seven oğlun, kuzun İlker İnanoğlu ve torunun Alec Berker İnanoğlu. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun."

Kaynak: Haber Merkezi