Yeşilçam'dan Bir Yıldız Daha Kaydı... Bahçeli'den Filiz Akın İçin Taziye Mesajı

Bir süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Filiz Akın'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yeşilçam'dan Bir Yıldız Daha Kaydı... Bahçeli'den Filiz Akın İçin Taziye Mesajı

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri daha hayata veda etti. Bir süredir hastanede tedavi gören Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın'ın vefat haberini Sağlık Bakanlığı duyurdu.

Filiz Akın'ın vefatının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taziye mesajı yayımladı. Bahçeli'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türk sinemasının mümtaz ve müstesna ismi, dört yapraklı yoncadan birisi olan değerli sanatçımız Sayın Filiz Akın’ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhume Akın’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…"

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Filiz Akın Hayatını KaybettiYeşilçam'ın Usta Oyuncusu Filiz Akın Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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