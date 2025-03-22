'Yaren Leylek' Fotoğrafı İspanya'da Birinciliği Getirdi

İspanya'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Leylek Konulu Fotoğraf Yarışması'nda, doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, dört yıl önce çektiği 'Yaren Leylek' adlı fotoğrafıyla birinci oldu. Tüydeş, "Bir Bursalı olarak hem ülkemi hem de yaşadığım şehri böyle güzel bir hikayeyle temsil etmek bana büyük gurur veriyor" dedi.

'Yaren Leylek' Fotoğrafı İspanya'da Birinciliği Getirdi

İspanya'nın Malpartida kasabasında her yıl düzenlenen yarışmaya bu yıl 5'inci kez katılan Alper Tüydeş, Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'in kayık üzerindeki anını yansıtan fotoğrafıyla jüri karşısına çıktı. 152 eserin katıldığı yarışmada, Tüydeş’in fotoğrafı finale kaldı ve tüm jüri üyelerinden en yüksek puanı alıp birinci seçildi.

'Yaren Leylek' Fotoğrafı İspanya'da Birinciliği Getirdi - Resim : 1

'ÜLKEMİ ANLAMLI BİR HİKAYEYLE TEMSİL ETMEK ÇOK DEĞERLİ'

Daha önce katıldığı yıllarda 3 kez sergilenmeye hak kazandığını, ancak bu yıl ilk kez birincilik ödülü aldığını belirten Tüydeş, "Yarışma, her yıl İspanya'nın Malpartida kasabasında düzenleniyor ve Avrupa'nın köklü, prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Fotoğrafımın birincilik ödülüne layık görülmesi büyük bir gurur. Organizasyon komitesi beni, 5 Nisan'da düzenlenecek ödül törenine davet etti. Eğer müsait olursam bizzat katılmayı düşünüyorum. Birincilik haberim, İspanyol basınında ve uluslararası medyada da yer aldı. Bir Bursalı olarak hem ülkemi hem de yaşadığım şehri böyle anlamlı bir hikayeyle temsil etmek benim için çok değerli. Bu yoğun gündemde insanlara bir nefes aldırmak ve doğanın güzelliklerine dikkat çekmek beni mutlu ediyor. Ülkem adına gurur duyuyorum" diye konuştu.

Aydilge'den Yaren Leylek ve Adem Amcaya Sürpriz ZiyaretAydilge'den Yaren Leylek ve Adem Amcaya Sürpriz ZiyaretMagazin
Bir Büyük Buluşma Daha… Yaren'den Sonra Bilal de Yuvasına DöndüBir Büyük Buluşma Daha… Yaren'den Sonra Bilal de Yuvasına DöndüGüncel
Beklenen Buluşma Gerçekleşti! Yaren Leylek GeldiBeklenen Buluşma Gerçekleşti! Yaren Leylek GeldiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Yaren leylek
Oyuncu Filiz Küçüktepe Hayatını Kaybetti Bizimkiler'in Yıldızı Hayatını Kaybetti
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
Usta Yönetmen Osman Sınav'dan Acı Haber Efsane Yapımların Yönetmeni Osman Sınav'dan Acı Haber
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: Emekli Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme