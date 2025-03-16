Bir Büyük Buluşma Daha… Yaren'den Sonra Bilal de Yuvasına Döndü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçılık yapan Adem Yılmaz ile olan dostluğu Türkiye’ye nam salan Yaren leylek ile Adem dayının büyük buluşmasının ardından yürekleri ısıtan bir buluşma daha gerçekleşti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fadıllı köyünde yaşayan Yusuf dayının geçen yıl dost olduğu ‘Bilal’ ismini koyduğu leylek, bu yıl da geldi. Bilal leylek ile Yusuf dayının arasındaki dostluk görenleri gülümsetti.

Bilal leyleği elleriyle besleyen Yusuf dayının mutlu olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA