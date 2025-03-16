Bir Büyük Buluşma Daha… Yaren'den Sonra Bilal de Yuvasına Döndü

Yaren leylek ve Adem dayının kalpleri ısıtan dostluğunun ardından Bilal leylek ve Yusuf dayının dostluğu da görenleri gülümsetti. Bilal leylek de yuvasına geri döndü.

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçılık yapan Adem Yılmaz ile olan dostluğu Türkiye’ye nam salan Yaren leylek ile Adem dayının büyük buluşmasının ardından yürekleri ısıtan bir buluşma daha gerçekleşti.

Bir Büyük Buluşma Daha… Yaren'den Sonra Bilal de Yuvasına Döndü - Resim : 1

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fadıllı köyünde yaşayan Yusuf dayının geçen yıl dost olduğu ‘Bilal’ ismini koyduğu leylek, bu yıl da geldi. Bilal leylek ile Yusuf dayının arasındaki dostluk görenleri gülümsetti.

Bilal leyleği elleriyle besleyen Yusuf dayının mutlu olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beklenen Buluşma Gerçekleşti! Yaren Leylek GeldiBeklenen Buluşma Gerçekleşti! Yaren Leylek GeldiGüncel

'Yaren Leylek'i Endişeli Bekleyiş'Yaren Leylek'i Endişeli BekleyişGüncel

Kaynak: İHA

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