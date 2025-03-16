Ali Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tartışma Yaratan Hediye: Ne Demek İstedi?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği tabloda yer alan ayet tepkilerin odağı oldu. Tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yapmak zorunda kaldı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Son Güncelleme:
Ali Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tartışma Yaratan Hediye: Ne Demek İstedi?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, "8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni" düzenledi. Beştepe'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hat sanatıyla yazılmış bir tablo hediye etti. Tabloda Fetih Suresi’nin 10. ayeti yer aldı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi tefsirine göre bu ayet, peygambere biat edenlerin aslında Allah'a biat ettiğini vurguluyor. Tefsirde, "Birçok âyette resulüne itaat edenin Allah’a itaat etmiş olacağı ifade buyurulmuştur. 10. âyette de Allah’ın elçisi olan peygambere itaat gibi ona biat da dolaylı olarak Allah’a verilmiş bir bağlılık ve itaat sözü olarak değerlendirilmektedir" ifadeleri yer alıyor.

Meali ise şu şekilde: “Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.”

Ali Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tartışma Yaratan Hediye: Ne Demek İstedi? - Resim : 1

TEPKİ ÇEKTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fetih Suresi’nin 10. ayetinin yazdığı tabloyu Cumhurbaşkanı'na hediye etmesi büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu duruma tepki gösterdi. "Ayet özellikle mi seçildi?" soruları gündem oldu.

AÇIKLAMA GELDİ

Tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kur’an’la hemhal olmayan ve ayetlerin anlamını bilmeyenler, bu ilahi mesajı çarpıtmaya çalışmış olmalı. Ancak bu ayeti bağlamından kopararak yorumlayan hiçbir ilim adamı bugüne kadar çıkmamıştır. Eğer eleştiri ayetin anlamına yönelikse, bu, cehaletin korkunç bir tezahürüdür. Bu kadar açık bir mesaj taşıyan ayetin, anlamsız tartışmalara malzeme edilmesi, ülkemizin düşünsel geleceği açısından endişe vericidir."

MEB'den 'Ramazan' Skandalı... Çocuklara Takke Giydirip Kuran Okuttular!MEB'den 'Ramazan' Skandalı... Çocuklara Takke Giydirip Kuran Okuttular!Güncel

Soruşturmayı Yürüten Diyanet Müfettişi Görevden AlındıSoruşturmayı Yürüten Diyanet Müfettişi Görevden AlındıGüncel

Etiketler
Diyanet Ali Erbaş Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuran-ı Kerim
Son Güncelleme:
Yeşil Sahalardan Siyaset Sahasına… İşte AKP’ye Katılan Mesut Özil’in İlk Programı Yeşil Sahalardan Siyaset Sahasına… İşte AKP’ye Katılan Mesut Özil’in İlk Programı
Türkiye'den Avrupa'ya İhraç Edilen Bir Ürün Daha Kara Listede! Türkiye'den Avrupa'ya İhraç Edilen Bir Ürün Daha Kara Listede!
Saçını Bir An Önce Uzatmak İsteyenler Havalara Uçacak: Bu 7 Doğal Yağ Saç Uzamasını Hızlandırıp Güçlendiriyor Saçı En Hızlı Uzatan Doğal Yağlar Belli Oldu: Saçların Gücüne Güç Katıp, Güneş Gibi Parlatıyor!
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor
Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Bunu Yapan Faturayı Yüzde 50 Az Ödüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Faturayı Yüzde 50'ye Düşürüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz