Ali Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tartışma Yaratan Hediye: Ne Demek İstedi?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, "8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni" düzenledi. Beştepe'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hat sanatıyla yazılmış bir tablo hediye etti. Tabloda Fetih Suresi’nin 10. ayeti yer aldı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi tefsirine göre bu ayet, peygambere biat edenlerin aslında Allah'a biat ettiğini vurguluyor. Tefsirde, "Birçok âyette resulüne itaat edenin Allah’a itaat etmiş olacağı ifade buyurulmuştur. 10. âyette de Allah’ın elçisi olan peygambere itaat gibi ona biat da dolaylı olarak Allah’a verilmiş bir bağlılık ve itaat sözü olarak değerlendirilmektedir" ifadeleri yer alıyor.

Meali ise şu şekilde: “Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.”

TEPKİ ÇEKTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fetih Suresi’nin 10. ayetinin yazdığı tabloyu Cumhurbaşkanı'na hediye etmesi büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu duruma tepki gösterdi. "Ayet özellikle mi seçildi?" soruları gündem oldu.

AÇIKLAMA GELDİ

Tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kur’an’la hemhal olmayan ve ayetlerin anlamını bilmeyenler, bu ilahi mesajı çarpıtmaya çalışmış olmalı. Ancak bu ayeti bağlamından kopararak yorumlayan hiçbir ilim adamı bugüne kadar çıkmamıştır. Eğer eleştiri ayetin anlamına yönelikse, bu, cehaletin korkunç bir tezahürüdür. Bu kadar açık bir mesaj taşıyan ayetin, anlamsız tartışmalara malzeme edilmesi, ülkemizin düşünsel geleceği açısından endişe vericidir."