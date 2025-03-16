Türkiye'den Avrupa'ya İhraç Edilen Bir Ürün Daha Kara Listede!

Avrupa'dan Türkiye'ye geri gönderilen gıda ürünleri gündemden düşmezken, kabul edilenler arasında da "risk bildirimi" yapılan birçok ürün oluyor. Şimdi de Almanya, Türkiye'den ithal ettiği haşhaş tohumu ezmesi için uyarı verdi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Türkiye'den Avrupa'ya İhraç Edilen Bir Ürün Daha Kara Listede!

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünlerinde son dönemde birçok ret gelirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bu ürünleri tek tek bildirmeye devam ediyor.

RİSK BİLDİRİMİ GELDİ

Birçok meyve, baharat ve sos gibi ürünler "sağlığa risk oluşturduğu" gerekçesiyle Avrupa sınırından geri gönderilirken, son olarak uyarı verilen ürün haşhaş tohumu ezmesi oldu. Ezmede bulunan susam ve yer fıstığının alerjen olduğunu belirten Almanya, ürünler konusunda risk bildirimi yaptı.

Ürünlerin sağlığa karşı oluşturduğu risk derecesi "ciddi" olarak tanımlanırken, bulunduğu marketlerde kontrol altında satılacağı belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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