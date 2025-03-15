Türkiye Gönderdi, Almanya 'Zehirli' Diyerek Reddetti

Türkiye'den ihraç edilip Avrupa'dan geri gönderilen gıda ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Almanya, gelen kayısıları yüksek oranda aflatoksin ve okratoksin tespit edildiği için reddetti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Türkiye Gönderdi, Almanya 'Zehirli' Diyerek Reddetti

Türkiye, son dönemde Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünlerinin "sağlıksız" olduğu gerekçesiyle geri gönderilmesinin endişesini yaşıyor. Vatandaşın gıda güvenliğine olan güveni zayıflarken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) reddedilen ürünleri açıklamaya devam ediyor.

RASFF'ın son bildirimine göre; Türkiye'den Almanya'ya gönderilen kayısılarda yüksek oranda aflatoksin ve okratoksin tespit edildiği için ilgili şirket, ürünleri reddetti. Meyvelerin oluşturduğu sağlık riskinin çok yüksek olduğu bildirildi.

Türkiye Gönderdi, Almanya 'Zehirli' Diyerek Reddetti - Resim : 1

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, sıcak ve nemli ortamlarda gelişerek besinler üzerinden çoğalabilen zehirli ve kanserojen bir maddedir. Birçok yolla gıdalara bulaşan bu madde, tüketilmesi durumunda insanlarda kansere dahi neden olabilen çok zararlı bir maddedir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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