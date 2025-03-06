Aflatoksin Diye Bir Bela ve Kitlesel Ahlaksızlık

Böyle başlangıçlardan nefret ediyorum. Ama mecburen, balık hafızalı bir toplumda 50 yıl bile prehistorik dönem muamelesi gördüğünden bir şeyi anlatmadan önce geçmişinden başlamak gerekiyor.

İşte 30 yıl önce bir haber yazmıştım. Aflatoksin ile ilgili. Bir bilimsel sempozyum kitapçığının dip notlarında görüp, sora sora haberleştirmiştim. Bu lanet şeyi. Aflatoksin, bildiğiniz kötü koşullar yüzünden ürünlerin özellikle de kurutulmuş ürünlerin üzerinde oluşan son derece kanserojen bir madde. Belli bir oranın üstüne geçerse ciddi ciddi kanser yapıyor.

Sebebi ise basit. Diyelim ki kırmızı biber kurutuyorsunuz. Yerden 15 santim yüksekte bir telin üzerinde kurutursanız sorun yok. Ancak yere sererseniz, hoş geldin kanser. Peki bunu nereden anlıyoruz? Biz anlayamıyoruz maalesef. Eğer bu ürünler ihraç edilir ise o ülkelerden geri döndüğünde öğreniyoruz. Biz Almanı kanser yapan bir şeyin bize zararının dokunmayacağını düşünüyoruz.

Sadece bu değil ki, tarlaya böcek öldürücü atıyoruz, yabani ot öldürücü ile birlikte. Bunlar iyice, hem de iyice yıkanmaz ise Molotof kokteyline dönüşüveren ilaçlar. İlaç dediğimi bakmayın. Zehir yani.

Bugünkü teknoloji ile kanserin kesin sebebi bilinemiyor. Anca, yapması muhtemel maddeleri biliyoruz ve çok tüketilmemesini öğütleyebiliyoruz. İşte bu gıdalara katılanların tümü aynı soydan.

Tükettiğimiz ürünlerin raf ömrünü uzatmak için, tarlada erken olgunlaşması için, renginin güzel olması için ve saire, ve saire. Bildiğiniz laboratuvar hayvanları gibi yaşıyoruz.

Denetim yetersizliği, denetim yeterli bile olsa yaptırımların az olması, yaptırım bile olsa uygulanmasının denetlenememesi yüzünden bildiğiniz kitlesel ahlaksızlıkla karşılaşıyoruz. Bir kısım üretici ve satıcı toplumun diğer bir kısmını ya zehirliyor, ya kazıklıyor. İkisinin arasında kalan tüketiciler ise sadece fiyatına bakarak günlük iaşelerini sağlamaya çalışıyor.