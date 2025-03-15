Sahte Güneş Gözlüklerinde Büyük Tehlike! Havalı Olacağım Diye Sağlığınızdan Olmayın

Yaz aylarının en çok kullanılan aksesuarlarının başında gelen güneş gözlüğü ile ilgili uzman isimden dikkat çeken uyarılar geldi. Sahte güneş gözlüğü kullanmanın katarakta neden olabileceği bildirildi.

1’inci Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanı Ayhan Demircan, "Sahte güneş gözlükleri pazarda bile satılır hale geldi. Risk alıp, bu gözlükleri kullanmayın. Sağlığı tehdit eden bu gözlükler nedeniyle erken yaşta katarakt olabilirsiniz" dedi.

Piyasada satılan sahte güneş gözlüklerinin gözleri korumak yerine ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyleyen Demircan, “Gözünüzdeki renkli kısım yani iris dediğimiz bölge bir perde gibidir. Bu karanlığa geldiği zaman açılır ve içeriye giren ışık miktarının artmasına sağlar. Güneşe çıktığı zaman da küçülür, içeriye giren ışık ve ışın miktarının azalmasına neden olur, gözünüzü korur. Ancak, sahte bir güneş gözlüğü alıp onun önüne renkli bir cam koyduğunuzda, gözün otomatik savunma mekanizmasını ortadan kaldırdığı için, göz bebeğiniz gereğinden fazla açık kalır. İçeriye giren ışık ve ışın miktarları artarak katarakt başta olmak üzere birçok komplikasyona neden olur” ifadelerini kullandı.

‘İNTERNETLE BİRLİKTE SAĞLIĞIMIZ TEHDİT ALTINDA OLMAYA BAŞLADI’

İnternetin hayatımıza girmesiyle sağlığımızın ciddi anlamda tehdit olmaya başladığını belirten Demircan, Tamamen kar amacı güden kurum ve kuruluşlar birtakım şeyleri çok fazla süsleyerek kamuoyuna sunuyorlar, kamuoyu bunu alıyor. Erken katarakt bunların en büyük nedenlerinden bir tanesi. Yaşlılık, ışık ve ışınlara maruz kalma, makula dejenerasyonu, sarı nokta gibi buna benzer birçok problemleri beraberinde getiriyor. Görme alanının daralması, gözlerde lekeler oluşmasına neden olabiliyor. Aynı zamanda mavi ışık, nörolojik birtakım sıkıntılara da neden oluyor. Fiyat çok büyük bir etken değil. Çok kaliteli bir ürünü iyi bir fiyata da alabilirsiniz, normal bir fiyata da alabilirsiniz. Korkacağımız şey fiyat değil, takipsiz ürünü satın almak olmalı" diye konuştu.

‘İNTERNETTEN ALINAN GÖZLÜĞÜN OROJİNALLİĞİNİ BİLMEK MÜMKÜN DEĞİL’

İnternetten alınan gözlüğün orijinal olup olmadığının bilinmesinin mümkün olmadığını söyleyen Demircan, “İnternette her şey var. Bir ürünü sipariş ediyorsunuz çok alakasız bir ürün gelebiliyor. Almış olduğunuz ürünü sizin test edebilmeniz mümkün değil. Aldığınız ürünü orijinalmiş gibi zannederek kümülatif bir süre sonrasında çok büyük hasarlara sebep olabilecek bir durum yaratabilirsiniz. Bunu da maalesef anlayabilmeniz mümkün değil. Bunu ancak laboratuvar ortamında test ederek anlayabilirsiniz. Mesela fotokeratit dediğimiz bir hastalık var. Bununla karşı karşıya kalabilirsiniz. Erken yaşta katarakt olabilirsiniz. Sarı nokta hastası olabilirsiniz. Bunların hepsi hem toplum sağlığına hem de kamu maliyesine çok büyük zarar. Sağlık riske atılacak bir şey değil. Fiyatsal bir yaklaşımla değil, sağlıklı bir yaklaşımla hareket edilmesi durumunda geleceğini kurtarıyor” dedi.

Kaynak: DHA