FETÖ'cü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "FETÖ'cüleri Tek Tek Yakalıyoruz" başlığıyla yaptığı paylaşımla, MİT TIR'larının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana İl Emniyet Müdürü görevinde bulunan FETÖ üyesi A.Z.G.'nin Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yakalandığını açıkladı.

KESİNLEŞMİŞ 8 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Hakkında dört farklı suçtan 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen A.Z.G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

FETÖ’cüleri Tek Tek Yakalıyoruz❗️



📍Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek,

📍İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana’da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G. yakalandı.… pic.twitter.com/cI7X3bgTIZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 15, 2025

Kaynak: Haber Merkezi