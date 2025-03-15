FETÖ'cü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT TIR'larının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G.'nin, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "FETÖ'cüleri Tek Tek Yakalıyoruz" başlığıyla yaptığı paylaşımla, MİT TIR'larının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana İl Emniyet Müdürü görevinde bulunan FETÖ üyesi A.Z.G.'nin Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yakalandığını açıkladı.
KESİNLEŞMİŞ 8 YIL 5 AY HAPİS CEZASI
Hakkında dört farklı suçtan 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen A.Z.G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
FETÖ’cüleri Tek Tek Yakalıyoruz❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 15, 2025
📍Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek,
📍İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana’da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G. yakalandı.… pic.twitter.com/cI7X3bgTIZ
Kaynak: Haber Merkezi