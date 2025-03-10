Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması suçundan aranan 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen FETÖ üyesi Ü.Y. isimli şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, görevi kötüye kullanma suçlarından aranan, 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen FETÖ üyesi Ü.Y. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma suçundan aranan, FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve FETÖ’ye üye olmak suçlarından üç ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen, 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen; Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı"

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Kayıp Mimar Ece Gürel'in Bulunduğu Anlara Ait Görüntüler Ortaya Çıktı Kayıp Mimar Ece Gürel'in Bulunduğu Anlara Ait Görüntüler Ortaya Çıktı
Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı Gerçekleştirildi! 3 Bakan da Katıldı Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı Gerçekleştirildi! 3 Bakan da Katıldı
Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor! Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor
Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu! Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu!
ÇOK OKUNANLAR
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Bayram İkramiyesinde Sona Gelindi! Kritik Saate Geri Sayım: Emekliye 3 Ayda 3 Ödeme Birden Bayram İkramiyesinde Sona Gelindi! Emekliye 3 Ayda 3 Ödeme Birden
Bolu'daki Hastanenin Mimarından Korkutan İtiraf: Bu Yapı İnsanları Öldürür Bolu'daki Hastanenin Mimarından Korkutan İtiraf: Bu Yapı İnsanları Öldürür
Kanada'da İktidar Partisinin Lideri Değişti! Yeni Başbakan Carney, Trump'a Resti Çekti Kanada'da İktidar Partisinin Lideri Değişti
İş Yerinde Korkunç Mobbing! Ece Gürel'in Son Mesajlaştığı Arkadaşının İfadesi Ortaya Çıktı Ece Gürel'in Son Mesajlaştığı Arkadaşının İfadesi Ortaya Çıktı
CHP Eski Lideri Deniz Baykal'a Kaset Kumpasında Yeni Gelişme CHP Eski Lideri Deniz Baykal'a Kaset Kumpasında Yeni Gelişme