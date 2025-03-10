Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, görevi kötüye kullanma suçlarından aranan, 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen FETÖ üyesi Ü.Y. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma suçundan aranan, FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve FETÖ’ye üye olmak suçlarından üç ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen, 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen; Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı"

📍CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması,

📍Ses ve görüntülerinin kayda alınması,

📍Telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı… pic.twitter.com/cnzwiZuUOT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2025

Kaynak: Haber Merkezi