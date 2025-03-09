Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı Gerçekleştirildi! 3 Bakan da Katıldı

Ürdün’ün başkenti Amman’da ‘Türkiye-Ürdün 3+3 Toplantısı’na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Amman temasları kapsamında bugün Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ‘Beşli Güvenlik Zirvesi’ne katılacak.

Toplantının ardından 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek. Heyet ayrıca Ürdün Kralı 2’nci Abdullah tarafından kabul edilecek ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla toplantı gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA